Почина Ибро Лолов
На 83 години си отиде легендарният акордеонист Ибро Лолов, съобщи БНТ. Той бе човекът, работил с почти всички народни певци и оркестри в страната. Изп...
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На 83 години си отиде легендарният акордеонист Ибро Лолов, съобщи БНТ. Той бе човекът, работил с почти всички народни певци и оркестри в страната. Изп...
Детската градина в Червен бряг осъмна ограбена. Липсвал акордеонът, с който възпитателките учели на музика малчуганите. Рано сутринта една от лелкит...
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