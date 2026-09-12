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Почина Ибро Лолов

Почина Ибро Лолов

На 83 години си отиде легендарният акордеонист Ибро Лолов, съобщи БНТ. Той бе човекът, работил с почти всички народни певци и оркестри в страната. Изп...

14 септември | 17:37
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