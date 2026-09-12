Поли надпя Евросъюза (ОБЗОР)
Хитът й четвърти на "Евровизия", пред нея са само Украйна, Австралия и Русия Над 200 милиона зрители по света станаха свидетели на телевизионното шоу...
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Хитът й четвърти на "Евровизия", пред нея са само Украйна, Австралия и Русия Над 200 милиона зрители по света станаха свидетели на телевизионното шоу...
Гледайте финала НА ЖИВО "Направихме го още веднъж. Благодаря за подкрепата". Това написа Поли Генова във Фейсбук малко след своето блестящо изпълнен...
Гледайте на живо ТУК Хиляди българи у нас и по света тръпнат в очакване на финала на "Евровизия 2016". Грандиозното шоу започна в 22 часа в Стокхолм...
Поли Генова ще представи "If Love Was a Crime" ("Ако любовта беше престъпление") на втория полуфинал на Евровизия. Шоуто от Стокхолм ще започне в 22 ч...