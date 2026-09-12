43 000 глобени досега в акция "Зима"
МВР проверява освен гумите и чистачки, и светлини
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МВР проверява освен гумите и чистачки, и светлини
Във фокуса ще бъдат готовността на шофьорите за зимния сезон и особено гумите
Установени са 154 неизправности, съставени са 14 акта по Закона за движение по пътищата
Втори етап на акция "Зима" стартират пътните полицаи в страната. Те ще проверяват пешеходците и поведението на шофьорите спрямо тях в следващите две с...
София. Акция "Зима" започват служителите от КАТ в цялата страна. Колите ще се проверяват по т. нар. холандски метод - между 10 и 15 едновременно. Кат...