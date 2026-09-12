МОК забрани на АИБА да организира бокса на олимпиадата
Изпълкомът тепърва ще решава как да се проведе турнира в Токио 2020
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Изпълкомът тепърва ще решава как да се проведе турнира в Токио 2020
Започва разследване на управата на АИБА
Днес в турския град Самсун, Министър Красен Кралев заедно с Красимир Инински – Президент на БФ бокс, проведоха работна среща с Чин-ку Ву – Президент н...
Супервайзърът на третата Нощ на професионалния бокс в София Адам Кусиор похвали България за перфектната организация на новите APB серии на АИБА. Поляк...