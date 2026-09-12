Консорциум PlovdivWineUni обедини 3 университета в Пловдив
До края на годината президентът на Международната организация по лозата и виното Пау Рока ще посети УХТ
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До края на годината президентът на Международната организация по лозата и виното Пау Рока ще посети УХТ
Те заплашват с протестни действия
Добрич. Изнесен център за обучение, квалификация и иновации ще бъде открит в Добрич. За това са се споразумели ректорът на Аграрния университет в Плов...