Кристина Агилера побърка цяла България!
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Ретросексапил лъха от новата фотосесия на Кристина Агилера за американското списание "Ел". 35-годишната звезда пресъздава секссимвола на всички време...
Кристина Агилера съвсем скоро ще вдигне пищна сватба. Певицата иска да каже заветното "да" на годеника си Мат Рътлър навръх Нова Година. "Почти всичк...