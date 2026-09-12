Най-голямата АГ болница обяви рекорд. Това не се е случвало
18 двойки близнаци само за месец
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18 двойки близнаци само за месец
АГ-болницата във Варна благодари на народния представител от ДПС за светкавичната помощ
Варна. По време на голямата гръмотевична буря и порой в четвъртък се родиха четиризначета за първи път от години насам в АГ болницата във Варна. Бебет...
София. Рекорден брой бебета проплакаха за едно денонощие в най-голямата АГ болница в България. 23 бебета са се появили на бял свят, съобщават от „Майч...