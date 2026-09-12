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Петев с първа загуба в Кипър

Петев с първа загуба в Кипър

Никозия. Ивайло Петев претърпя първа загуба начело на АЕЛ Лимасол. АЕЛ загуби с 0:1 гостуването си на АПОЕЛ Никозия в първи осминафинален мач от турн...

09 януари | 8:54
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