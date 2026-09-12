След скандал: Петев вече не е треньор на АЕЛ Лимасол
Лимасол. АЕЛ Лимасол едностранно прекрати взаимоотношенията си с българския треньор Ивайло Петев. Това става ясно от кратко съобщение, публикувано на...
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Лимасол. АЕЛ Лимасол едностранно прекрати взаимоотношенията си с българския треньор Ивайло Петев. Това става ясно от кратко съобщение, публикувано на...
Лимасол. Българският специалист Ивайло Петев постигна внушителен успех начело на АЕЛ Лимасол - победа с 1:0 над Зенит Санкт Петербург в първи двубой о...
Лимасол. АЕЛ Лимасол, начело с Ивайло Петев, записа пореден успех в кипърското първенство. Воденият от българския специалист отбор се наложи с 2:0 над...
Никозия. Ивайло Петев претърпя първа загуба начело на АЕЛ Лимасол. АЕЛ загуби с 0:1 гостуването си на АПОЕЛ Никозия в първи осминафинален мач от турн...