Андреев отстъпи на финала в Тексас
Българинът остана на крачка от първа титла при мъжете
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Българинът остана на крачка от първа титла при мъжете
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Столичанинът Адриан Андреев, на който специалистите предричат голямо бъдеще в тениса, доказа това. Октомври явно е неговият месец, след като триумфира...