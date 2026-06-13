Бойци на „Ал Кайда“ са превзели пристанището в Аден
Бойци на „Ал Кайда" са поели контрола над пристанището и един от западните квартали във важния йеменски град Аден през нощта събота срещу неделя, съоб...
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Бойци на „Ал Кайда" са поели контрола над пристанището и един от западните квартали във важния йеменски град Аден през нощта събота срещу неделя, съоб...
Арабската коалиция отрече да е предприемала каквато и да е голяма сухопътна операция в Аден в помощ на силите, биещи се срещу шиитските бунтовници хут...
Военни кораби на Саудитска Арабия евакуираха десетки чуждестранни дипломати от южния йеменски град Аден. Саудитските военноморски сили проведоха опера...