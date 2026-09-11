Силно земетресение в опасен район на Турция! Връща ли се кошмарът
Властите продължават да наблюдават района
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Властите продължават да наблюдават района
На този етап няма информация за пострадали хора
Експлозия разтърси една от най-популярните търговски улици в центъра на турския град Истанбул, съобщава германският вестник Die Welt. На булевард "Ист...
Серия взривове са избухнали в турския град Адана в нощта срещу събота. По данни на източници в социалните мрежи става дума за четири експлозии, избухн...
Ердоган: Плановете за застрояването на парка остават в сила