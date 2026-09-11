Всичко за Адана

Следете всички новини, анализи и коментари за Адана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят
Взривове разтърсиха Адана

Взривове разтърсиха Адана

Серия взривове са избухнали в турския град Адана в нощта срещу събота. По данни на източници в социалните мрежи става дума за четири експлозии, избухн...

19 март | 8:22
0 коментара
8394