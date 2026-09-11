Следователите са 90% сигурни, че е имало бомба на А321
Причината за катастрофата на руския пътнически самолет в Синайския полуостров е избухване на взривно устройство на борда. В тази версия са убедени на...
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Причината за катастрофата на руския пътнически самолет в Синайския полуостров е избухване на взривно устройство на борда. В тази версия са убедени на...
Нито една от версиите за причините за катастрофата на руския пътнически самолет А321 в Египет не трябва да се изключва в дадения момент. Това е заявил...
Източници от международната комисия, която проучва записите от черните кутии на падналия в Египет руски самолет, заявиха, че причина за катастрофата е...