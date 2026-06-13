Двуседмичен филмов маратон за абонатите на Xplore TV в А1 Видеотека
От 15 до 29 ноември 40 хитови заглавия ще се предлагат на 50% от цената
Следете всички новини, анализи и коментари за А1 Видеотека. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От 15 до 29 ноември 40 хитови заглавия ще се предлагат на 50% от цената
Сред заглавията в селекцията са „Вещиците“, „Думи по стените на банята“ и „Ловът“
С A1 Xplore TV потребителите могат да гледат разнообразие от филмови заглавия по свой вкус