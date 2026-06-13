92-годишна постави рекорд на маратон
92-годишна жена, преборила рака, постави рекорд, като се превърна в най-възрастната жена, завършила маратон, предаде BBC. Американката Хариет Томпсън...
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92-годишна жена, преборила рака, постави рекорд, като се превърна в най-възрастната жена, завършила маратон, предаде BBC. Американката Хариет Томпсън...