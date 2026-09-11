Джино бил 9 месеца на сухо
Джино Бианкалана, победителят във "ВИП брадър", призна, че девет месеца след раздялата си с фолк певицата Джена все още не е докосвал друга жена. "Так...
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Джино Бианкалана, победителят във "ВИП брадър", призна, че девет месеца след раздялата си с фолк певицата Джена все още не е докосвал друга жена. "Так...
За деветте месеца в Кърджалийско 114 са тежките пътно-транспортни произшествия, при които има 3-ма убити и 146 ранени, съобщиха от ОД на МВР Кърджали...
Проверка на областна администрация Добрич е установила, че за деветте месеца на годината са констатирани 22 опита за нелегално преминаване на границат...