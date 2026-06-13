Франкофонско рали на връх Благовещение
Общо 88 гимназисти, които учат френски език във Варна участват във франкофонско рали на връх Благовещение. 8 –то издание на състезанието се вписва в м...
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Общо 88 гимназисти, които учат френски език във Варна участват във франкофонско рали на връх Благовещение. 8 –то издание на състезанието се вписва в м...