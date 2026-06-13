Откриха византийски кораб край Севастопол
Голям античен кораб е открит на дълбочина от 82 метра на дъното на Черно море край Севастопол, предаде Интерфакс. Учените определиха находката като ун...
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Голям античен кораб е открит на дълбочина от 82 метра на дъното на Черно море край Севастопол, предаде Интерфакс. Учените определиха находката като ун...