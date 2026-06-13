Шокиращ разказ на момчето, платило 800 лева за 12 км на пътна помощ
Шокиращ разказ на момчето, платило 800 лева за 12 км на пътна помощ. Дядо ми е в тежко състояние. В болница "Света Анна" с ампутиран ляв крак и на а...
Следете всички новини, анализи и коментари за 800 Лева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шокиращ разказ на момчето, платило 800 лева за 12 км на пътна помощ. Дядо ми е в тежко състояние. В болница "Света Анна" с ампутиран ляв крак и на а...
Божите служители получили четворните сметки за три бойлера и три телевизора Монаси пропищяха от 800 лева сметки за ток. Непосилните фактури пристигна...