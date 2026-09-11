Всичко за 70 Години

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Лайза Минели в цифри

Лайза Минели в цифри

Точно днес Лайза Минели навършва възраст, каквато вероятно и тя самата не е подозирала, че ще достигне - 70. Животът й, изпълнен със слава, страхот...

11 март | 6:10
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Историк № 1 става на 70

Историк № 1 става на 70

Не се броя за бохем, казва Божидар Димитров Той е най-популярният български историк и мъжкар. Носи му се славата и на бохем. Директорът на Национални...

28 ноември | 7:45
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Йорданка Христова поля 70

Йорданка Христова поля 70

Прелестната Йорданка Христова, суперзвезда и национална гордост на България, предпочете лятната резиденция на Евгени Минчев, за да отпразнува 70. Поче...

11 септември | 18:50
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