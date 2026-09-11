Том Ханкс на 70: Добрият човек, на когото вярваме
Едва успявал да плаща наема и сметките, приемал ролите, които никой не иска
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Едва успявал да плаща наема и сметките, приемал ролите, които никой не иска
Президентът с важна среща
Холивудският ас Силвестър Сталоун не бе планувал да празнува 70-годишнината си. Най-верните му обаче подготвиха голямо парти изненада в Монако. Екшън...
Точно днес Лайза Минели навършва възраст, каквато вероятно и тя самата не е подозирала, че ще достигне - 70. Животът й, изпълнен със слава, страхот...
Не се броя за бохем, казва Божидар Димитров Той е най-популярният български историк и мъжкар. Носи му се славата и на бохем. Директорът на Национални...
Днес се навършват 70 години от атомната бомбардировка в японския град Хирошима. В утрото на 6 август 1945 година американския бомбардировач B-29 "Енол...
Легендарният режисьор, продуцент и сценарист Джордж Лукас стана на 70 години. Създателят на "Междузвездни войни" и приключенията на Индиана Джоунс им...
Прелестната Йорданка Христова, суперзвезда и национална гордост на България, предпочете лятната резиденция на Евгени Минчев, за да отпразнува 70. Поче...
Варна. Брилянтно тържество организира Симеон Варчев за своята 70-годишнина. Баскетболната легенда събра гостите си в "Рапонги". Във варненското завед...