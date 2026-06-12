От Бухенвалд на осем километра...
В новата книга на Боян Ангелов "59 отстояния" се открояват едни от най-характерните белези на поетиката му като цяло: търсене на различни измерения и...
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В новата книга на Боян Ангелов "59 отстояния" се открояват едни от най-характерните белези на поетиката му като цяло: търсене на различни измерения и...