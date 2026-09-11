Скопие спира кеша над 500 евро
Целта е да се намали сивата икономика, обясниха от финансовото министерство на Северна Македония
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Целта е да се намали сивата икономика, обясниха от финансовото министерство на Северна Македония
ЕС се отказва от банкнотата от 500 евро заради подозрения, че се използва за незаконни дейности
Отпечатването на банкноти от 500 евро се спира, обяви Европейската централна банка (ЕЦБ). Както в. "Стандарт" вече писа, причина за това е, че банкнот...
Банкнотата от 500 евро може да бъде спряна от обращение, защото често се използва от престъпници. Знак за това даде президентът на Европейската центра...