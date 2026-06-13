Кларк отказва да се съблича
Емилия Кларк отказала да се снима в еротичната драма "50 оттенъци на сивото" заради наличието на много разголени сцени. "Във филма има огромно количес...
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Емилия Кларк отказала да се снима в еротичната драма "50 оттенъци на сивото" заради наличието на много разголени сцени. "Във филма има огромно количес...