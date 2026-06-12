Дакота Джонсън вече без гадже
Звездата от "50 нюанса сиво" Дакота Джонсън е отново сама. Актрисата се раздели с музиканта Матю Хит. Изглежда, и двамата били претоварени с работа и...
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Звездата от "50 нюанса сиво" Дакота Джонсън е отново сама. Актрисата се раздели с музиканта Матю Хит. Изглежда, и двамата били претоварени с работа и...
Четири жени търсят любовта в "Наръчник за необвързани" Филмът "Наръчник за необвързани" е по едноименния роман от 2008-ма на американската писателка,...
Дакота Джонсън призна, че си е откраднала от реквизитното бельо на "50 нюанса сиво", защото било много удобно. В еротичния филм 25-годишната дъщеря на...
Може ли пародия, която гледаме, да ни накара да купим определен продукт? Пиарите на компания за производство на презервативи се опитват да отговорят ч...
"Хората имат нюанси Ана, като цветовете. И ако думата "прее**н" беше цвят, например сив, и ако сивото имаше петдесет различни нюанса, то аз съм прее**...