50 млн. лв. допълнително по програмата за селските райони
Правителството одобри 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие". Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завъ...
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Правителството одобри 50 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие". Със средствата ще се финансират разходи за ДДС по завъ...
Израел е изпратил искане до САЩ за продължаване на годишната си военна помощ с по 5 милиарда долара в продължение на следващите 10 години, съобщи "Рой...
От снощи отворихме Мярката 121 по старата Програма за развитие на селските райони с бюджет от 50 милиона евро. Само за земеделска техника. Това каза...
Председателят на сдружените ФК "Ботев" Апостол Апостолов призна, че клубът наистина има задължения от 50 милиона лева. Става дума за вътрешен дълг към...