Филм на ужасите с 5-годишно дете
Тормозът е бил системен
Следете всички новини, анализи и коментари за 5-Годишно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тормозът е бил системен
От полицията призовават, ако някой има информация за изчезналите, да сигнализира на 112, или в най-близкото поделение на МВР
5-годишно момченце падна от кабинка на Симеоновския лифт. По чудо след падането от 8 метра момченцето е невредимо, съобщи bTV. Тази сутрин от начална...