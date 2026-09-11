Кубрат: Исках по-евтини цени на билетите
- Г-н Пулев, как се чувствате пред първи голям мач в професионалния бокс в България? - Особено голяма отговорност чувствам – не само пред феновете, н...
Следете всички новини, анализи и коментари за 3 Декември. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
- Г-н Пулев, как се чувствате пред първи голям мач в професионалния бокс в България? - Особено голяма отговорност чувствам – не само пред феновете, н...
Премиерът в оставка Бойко Борисов е поканен за боя в "Арена Армеец" утре вечер между Кубрат Пулев и Самюел Питър. Това разкри вчера българският боксьо...
Шведският професионален боксьор в тежка категория Ото Валин ще бъде една от атракциите за публиката в столичната „Арена Армеец" преди двубоя между Куб...
На 3 декември официално ще грейне елхата в Банско. Дръвчето, което традиционно се украсява, се намира на централния площад и с неговото запалване стар...