3D Пижо и Пенда станаха хит в нета
Две български студентки направиха 3D анимация с Пижо и Пенда. Видеото е със заглавие "Червено и бяло" (Red & White), а авторките му - Никол Николова и...
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Две български студентки направиха 3D анимация с Пижо и Пенда. Видеото е със заглавие "Червено и бяло" (Red & White), а авторките му - Никол Николова и...
Искаме да представим на широката общественост неща, които не се правят и да бъдем новатори. Това твърди организаторът на 3D Арт фест в Благоевград Але...