Отиде си шампионка само на 28 години
Причина за смъртта на австралийката е рязко влошаване на здравословното състояние
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Причина за смъртта на австралийката е рязко влошаване на здравословното състояние
Научихме кои стандарти трябва да променяме, когато израстваме и кои трябва да следваме, за да не променяме себе си
28 години затвор за жестоко убийство в Русе. Присъдата е за 24-годишен младеж, пребил до смърт свой приятел по време на купон, предаде bTV. Убийствот...