Над 24 млрд. лева е дългът ни за 2018-та
Това показват предварителни данни на НСИ
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Това показват предварителни данни на НСИ
Всички основни финансови показатели на А1 бележат ръст през 2018 година според обявените финансови резултати на A1 Telekom Austria Group...
Свалиха номерата на 1485 коли заради пияни и дрогирани
Стоки и услуги за около 107 милиарда лева се очаква да произведе икономиката ни през завършващата година
През последните три дни от старата година и през първия ден на Новата, времето ще остане динамично...
Дъщерята на Мелани Грифит е известна и като екоактивист
„Форбс“ пусна поредната класация
Сандра О и Анди Самбърг водят церемонията на 6 януари в Ел Ей
За Нова година почиваме само на 1 януари
До дни тръгват ремонтите на мостовете по "Тракия", през 2014 г. обновяват и шосето