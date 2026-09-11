Нина Хамилтън дари 2000 лв. от благотворителен рожден ден
За 12-ти път тв водещата отбелязва рождения си ден с благотворителна кампания, парите получиха деца с ДЦП
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За 12-ти път тв водещата отбелязва рождения си ден с благотворителна кампания, парите получиха деца с ДЦП
Сливат жандармерията и спецотряда за борба с тероризма
Не 13 616 лева, а 11 616 лева трябва да получи вдовица на починал работник от работодателя му, реши Окръжен съд – Благоевград. 51-годишният благоевгра...