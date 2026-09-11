200 години от рождението на Георги Раковски
Специални събития ще има в редица български градове
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Специални събития ще има в редица български градове
Апашите се опитали да подпалят читалището
Във Видин започнаха прояви, посветени на първия български екзарх Антим I, който е бил и председател на първото Велико народно събрание след Освобожден...