Йотова от Мюнхен: Ще издам указа за служебния кабинет на 19 февруари
Държавният глава подчерта, че срещата с председателя на Европейския съвет Антониу Коща била особено важна
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Държавният глава подчерта, че срещата с председателя на Европейския съвет Антониу Коща била особено важна
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