БОК отбеляза 120 г. от първите олимпийски игри
Българският олимпийски комитет (БОК) и Националната олимпийска академия към комитета отбелязаха днес 120-годишнината от първите съвременни олимпийски...
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Българският олимпийски комитет (БОК) и Националната олимпийска академия към комитета отбелязаха днес 120-годишнината от първите съвременни олимпийски...
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София. На днешния ден отбелязваме 120 години от рождението на цар Борис III. Той е известен още с прозвището Царя-Обединител заради връщането на бълга...