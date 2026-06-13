Илон Мъск обяви конкурс за 100 млн. долара
Ще даря 100 милиона долара като награда за най-добра технология за улавяне на въглерод, обеща собственикът на Тесла
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Ще даря 100 милиона долара като награда за най-добра технология за улавяне на въглерод, обеща собственикът на Тесла
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