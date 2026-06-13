1 000 носии на площада в Разлог
Уникален фестивал под мотото „Хиляди носии на едно място" радва жителите и гостите на Разлог днес. Празникът на народните облекла оглася централния пл...
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Уникален фестивал под мотото „Хиляди носии на едно място" радва жителите и гостите на Разлог днес. Празникът на народните облекла оглася централния пл...