Важна фигура в Кремъл с ключови думи за България

България се е превърнала в една от най-големите източни опорни точки на Северноатлантическия алианс в подготовка за сблъсък с Русия. Това заяви Юрий Пилипон, директор на Втори европейски департамент на Министерството на външните работи на Русия, в интервю за ТАСС, цитирано от dariknews.bg.

В този контекст Пилипон подчерта, че на фона на продължаващата агресивна политика на НАТО и призивите в редиците му за подготовка за военен конфликт с Русия, Москва не пренебрегва натрупването на сили и ресурси на алианса и разширяването на неговата инфраструктура в близост до руските граници, включително и в България.

„Русия със сигурност е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки. Руският президент Владимир Путин неотдавна ясно потвърди това. В същото време руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за решаване на проблемите“, отбеляза той. „Ние запазваме конструктивна нагласа и поддържаме каналите за диалог отворени — уви, засега без желаната взаимност.“

Освен това дипломатът припомни, че отношенията между руската и българската страна се регулират от Договора за приятелски отношения и сътрудничество, подписан през 1992 г. и все още в сила, който установява „общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за решаване на спорове между държавите“.

„Разбираме, че в много отношения тази политика е наложена на България от Запада чрез кръгове, намиращи се под негов контрол. От гледна точка на българските национални интереси е абсурдно Русия да се разглежда „през прицела“,“ отбеляза той. „Всички знаят, че нашата страна никога не е имала и не може да има планове да напада България.

Руски войници два пъти са стъпвали на българска земя с благородни освободителни мисии — по време на Руско-турската война от 1877–1878 г. и в заключителния етап на Втората световна война. Тези съдбоносни събития определиха изключително приятелския, бих казал дори братския характер на двустранните отношения в продължение на много десетилетия.“

