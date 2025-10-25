Сюрприз от Ирландия за Брюксел. Кой стана президент

Независимият кандидат с леви възгледи, критик на НАТО - Катрин Конъли, изненадващо спечели убедително президентските избори в Ирландия.

Това съобщи RTE, като се позова на официалните резултати от изборите, обявени в Дъблинския замък.

Изборът й носи нови тревоги за ЕС, защото е критик на европейските политики, не иска повече разходи за отбрана и настоява за независима политика на Ирландия.

Съперничката й Хедър Хъмфрис, която е номинирана от центристката партия Fine Gael и е част от управляващата коалиция бе твърдо подкрепяна от Брюксел.

Конъли получи 63,4% от вота срещу 29,5% за Хедър Хъмфрис.

Това бяха избори за 10-ия президент на страната, който ще замени настоящия държавен глава Майкъл Хигинс на 11 ноември.

Катрин ще бъде президент на всички нас. Тя ще бъде мой президент. Бих искал да й пожелая всичко най-добро, призна поражението си Хъмфрис.

Катрин Конъли е с леви политически възгледи. В първата си реч след победата тя произнесе реч първо на ирландски келтски, а след това и на английски. И това не е изненада.

68-годишната получи подкрепата от редица леви партии в страната. От 2016 г. тя е член на ирландския парламент, а преди това е работила като адвокат. Има две висши образования - магистърска степен по клинична психология от Университета в Лийдс и диплома по право от Университета в Голуей.

Конъли открито критикува Европейския съюз, изразява съмнения относно надеждността на съюзници като САЩ, Великобритания и Франция, като се има предвид позицията им за Газа, противопоставя се на увеличаването на разходите за отбрана и подкрепя поддържането на военен неутралитет.

Ирландия участва в програмата за партньорство с НАТО, но не е член на алианса.

Ирландската армия е много малка: 7557 души към 31 декември 2024 г.

По време на президентската кампания Хедър Хъмфрис обвини Конъли, че не осъжда достатъчно действията на Русия..

"Никога, никога не съм се колебала. Казвам, че неутрална страна като нашата трябва да осъди злоупотребата с власт, независимо дали е извършена от Америка или Русия", каза Катрин Конъли в отговор на критиките към себе си по време на предизборна реч в Дъблин.

Както отбеляза ирландският вестник "Индипендънт" Конъли, въпреки че осъди руската агресия срещу Украйна, тя остана много по-резервирана и с нюанси от много нейни колеги депутати в Дъблин.

Президентът на Ирландия изпълнява предимно церемониални функции.

