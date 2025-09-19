Стряскащо! Путин обяви наследника си

Твърдолинейната политическа философия в Русия може и да продължи още много години.

Руският президент Владимир Путин заяви, че следващото поколение политически лидери на страната трябва да бъдат ветерани от войната в Украйна, съобщава Newsweek.

Путин направи коментарите по време на среща с различни фракции от руската Държавна дума и говори за участието на ветерани от войната в Украйна в изборите.

В Русия на Путин няма място за значителни различия в мненията или политическа опозиция, а партията „Единна Русия“, с която той е тясно свързан, упражнява твърд контрол.

Новото му искане е знак за по-нататъшно укрепване на твърдия руски национализъм, който доминира в политическата власт под Путин, и подхранва подновената Студена война на Москва със Запада – култура, която вероятно ще продължи и след евентуалното му напускане.

„Трябва да търсим, намираме и издигаме хора, които не се страхуват да служат на Родината и които са готови да рискуват здравето си и дори живота си“, каза Путин, първоначално на руски език, съобщи държавната информационна агенция ТАСС. „Такива хора трябва да бъдат издигани на лидерски позиции. Те ще бъдат нашите наследници. Това е нещо, за което трябва да помислим. И ви благодаря, че издигате такива хора.“

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и мобилизира стотици хиляди души за война, дори освобождавайки затворници от наказанията им, за да служат на изтощителния фронт.

Тя не публикува редовно данни за загубите на войски, но независимите руски медии Mediazona и Би Би Си оценяват, че досега те са най-малко 130 150, въз основа на своите проучвания.

