След Иран идва ред на Куба? Тръмп заговори за военни кораби на 45 метра от брега

Куба отново попадна в центъра на вниманието на Доналд Тръмп. Американският президент обяви, че САЩ ще се заемат с комунистическото управление на острова веднага щом приключат с Иран. Той дори описа как американски военни кораби могат да се появят непосредствено пред кубинските брегове, предаде Ройтерс.

Изявлението прозвуча по време на 90-минутен предизборен митинг във Форт Майърс, щата Флорида, на 23 октомври. Мястото не е избрано случайно – американците от кубински произход представляват влиятелна избирателна общност в щата.

Тръмп, който спечели 68% от гласовете на кубинските американци във Флорида на президентските избори през 2024 г., заяви, че американските военноморски сили могат да спрат край Куба на връщане от Иран.

„Ще изпратим Марко Рубио да довърши работата“

„Ще накараме един от тях да спре на около 50 ярда (45 метра) от брега. Те ще вдигнат ръце, а след това ще изпратим Марко Рубио да довърши работата“, заяви президентът.

Думите му отново повдигнаха въпроса докъде е готов да стигне Вашингтон в стремежа си да промени управлението в Хавана. Тръмп не представи конкретен военен план, но през последните месеци неведнъж е допускал възможността за американска намеса на острова.

Изявлението идва на фона на продължаващата война с Иран, чийто край все още не се очертава. Президентът предупреди, че са възможни нови американски военни действия срещу Техеран.

Конфликтът вече се отразява на цените на петрола, а поскъпването на горивата се превърна в сериозен политически проблем за републиканците преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Рубио отправи необичаен призив към кубинците

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио призова кубинците, които желаят политическа промяна, да установят дискретен контакт с Централното разузнавателно управление на САЩ.

„За онези, които се стремят да постигнат положителна промяна в Куба – сега е моментът“, написа Рубио в социалните мрежи.

„Разочарованието от неизпълнените обещания, корупцията и привилегирования живот на малцина – възползвайте се от тази възможност, за да постигнете желаната промяна чрез дискретно сътрудничество с ЦРУ“, добави той.

Рубио, бивш сенатор от Флорида, отговаря за голяма част от политиката на администрацията на Тръмп спрямо Куба.

Призивът му идва в момент, когато Вашингтон засилва икономическия и политическия натиск върху Хавана с откритата цел да сложи край на комунистическото управление на острова, отбелязва Франс прес.

След Венецуела Вашингтон насочва вниманието си към Куба

Натискът върху Куба се засили особено след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро по-рано тази година.

Тръмп не крие намерението си да промени из основи политическата система на острова.

През септември, в реч пред Общото събрание на ООН, той нарече Куба „провалена държава“ и заяви, че „свободата ще дойде в Куба“.

Думите му предизвикаха демонстративно напускане на залата от страна на кубинската делегация.

Същевременно наложената от САЩ петролна блокада допълнително утежни икономическата криза в страната. Куба се бори с остър недостиг на гориво и продължителни прекъсвания на електрозахранването, а амортизираната инфраструктура задълбочава проблемите.

Експерти на ООН по правата на човека осъдиха американската петролна блокада като нарушение на международното право.

Тръмп обеща и 250 милиона долара за възрастните хора

Предизборната реч на президента не беше посветена единствено на международните конфликти.

С поглед към многобройните възрастни избиратели във Флорида Тръмп обяви намерение да инвестира 250 милиона долара за наемането на най-малко 5000 нови медицински сестри в заведенията за грижа за възрастни хора в цялата страна.

Митингът имаше за цел и да даде тласък на кампанията на републиканския конгресмен Байрън Доналдс, който се кандидатира за губернатор на Флорида срещу демократа и бивш конгресмен Дейвид Джоли.