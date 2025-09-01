Расте ужасът в Афганистан. Стотици загинали

Мощно земетресение в североизточната афганистанска провинция Кунар причини огромна хуманитарна катастрофа, като броят на жертвите вече надхвърли 800 души, а ранените са повече от 2500.

Природното бедствие е сринало цели села, а спасителните операции продължават с пълна сила в опит да бъдат открити оцелели под руините.

Местните здравни власти изразиха сериозни опасения, че броят на загиналите и пострадалите ще продължи да расте, тъй като достъпът до най-отдалечените и труднопроходими райони все още е силно ограничен.

В провинциалната болница в Асадабад са настанени близо 200 пострадали, сред които много жени и деца. Капацитетът на лечебното заведение е напълно изчерпан, което принуждава пациенти да бъдат оставяни по земята. В болницата е обявено извънредно положение.

Ситуацията е критична и в съседната провинция Нангахар, където са приети над 250 ранени. За транспортирането на пострадалите са мобилизирани хеликоптери, а местни жители и военни се включиха активно в евакуацията. Според здравното министерство най-тежки са щетите в три села, които са напълно унищожени.

Трусът е регистриран около полунощ на дълбочина от едва 10 километра. Малката дълбочина е причина за огромните разрушения, като ударната вълна е унищожила множество традиционни къщи, изградени от кал и камък.

Организацията на обединените нации (ООН) изрази своята солидарност с афганистанския народ. Генералният секретар Антониу Гутериш поднесе съболезнования на близките на загиналите и заяви подкрепата на организацията към пострадалите.

Афганистан се намира в силно сеизмичен регион, като земетресенията са често явление, особено в планинската верига Хиндукуш, където се срещат Евразийската и Индийската тектонска плоча.

На 7 октомври 2023 г. страната беше ударена от земетресение с магнитуд 6.3, последвано от мощни вторични трусове. Тогава правителството на талибаните обяви за над 4000 загинали, докато според ООН жертвите бяха около 1500.

Настоящата трагедия допълнително утежнява ситуацията в страната, която вече е изправена пред сериозен недостиг на хуманитарна помощ и продължаваща политическа нестабилност. Очаква се в следващите дни международни екипи да се включат в спасителните и възстановителни дейности.

