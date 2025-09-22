Рязка промяна в живота на скандална светска личност в Русия.

Владимир Путин изпрати бившия главен редактор на руския "Плейбой", Владимир Ляпоров (48 г.), да се сражава на фронта в Украйна.

Това твърди "Радар Онлайн", цитирайки руски и западни източници. Ляпоров е подписал договор с руското министерство на отбраната, за да избегне затвор по обвинения във финансови измами.

Според държавната агенция ТАСС срещу него е имало дело за присвояване, след като е бил обвинен, че ръководи пирамидална схема, ощетила осем души с над 600 000 долара.

Властите са замразили над 30 млн. рубли (около 357 000 долара) по сметките му и са му наложили забрана за пътуване. Макар да е признал вина по едно от обвиненията, по-късно е оттеглил показанията си.

Случаят срещу Ляпоров, който можеше да му донесе до 10 години затвор, е бил прекратен, след като той се е съгласил да воюва в Украйна.

Това не е първият път, когато Путин привлича спорни фигури и дори криминално проявени лица, за да попълни редиците на армията след тежки загуби.

По-рано Кремъл беше критикуван за това, че е набирал и футболисти като парашутисти.

Решението да се изпрати скандалният Ляпоров на фронта добавя още масло в огъня на страховете от ескалация и показва отчаянието на Кремъл в продължаващия конфликт.

