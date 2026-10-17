Папата се обади на Путин от болницата! Поиска спасение за гладуващ украински град

Един телефонен разговор между болнична стая в Рим и Кремъл постави в центъра на световното внимание съдбата на малък украински град, чиито жители се борят за оцеляване.

Папа Лъв XIV разговаря с руския президент Владимир Путин на 16 октомври и отправи настоятелен призив за прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храна и лекарства в Олешки, Херсонска област.

Градът се намира под руски контрол от 2022 г., а хуманитарната ситуация там става все по-тежка.

Разговорът се проведе, докато 71-годишният глава на Римокатолическата църква се възстановява в болница „Джемели“ в Рим след операция за рак на белия дроб.

Призив за примирие в името на цивилните

Според официалното съобщение на Ватикана папата е изразил дълбока загриженост за хуманитарната криза в Олешки.

Той е поискал временно прекратяване на бойните действия, за да бъдат осигурени доставки на жизненоважни продукти и медицинска помощ.

Лъв XIV е настоял също да бъде създадена възможност за доброволна и безопасна евакуация на цивилното население.

Светият престол подчертава, че остава ангажиран с усилията за диалог и мир.

Путин обеща съдействие, но не и примирие

След разговора Кремъл съобщи, че руският президент е подкрепил инициативата на Ватикана за подпомагане на жителите на града.

Москва заяви готовност да сътрудничи за организирането на хуманитарните доставки.

В руското съобщение обаче не се споменава съгласие за прекратяване на огъня.

Това е съществена разлика между искането на папата и публично заявената позиция на Кремъл.

Засега няма потвърждение за конкретен механизъм, който да гарантира безопасното достигане на помощта.

Град с 47 деца и все по-малко храна

Преди началото на пълномащабната руска инвазия Олешки е имал около 24 000 жители.

Днес според информация, цитирана от Reuters, в града остават приблизително 1700 души.

Сред тях има 47 деца.

Жителите съобщават за задълбочаващ се недостиг на храна и други продукти от първа необходимост.

Хуманитарните доставки са силно затруднени от военните действия.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват за блокирането на помощта.

Москва твърди, че украинските действия пречат на доставките, докато Киев обвинява руската страна, че възпрепятства достъпа до цивилното население.

Ватиканът търси дипломатически пробив

Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин обясни, че инициативата за разговора е дошла лично от папата.

Целта му била да привлече внимание към положението на обсадения град и да потърси начин за облекчаване на страданията на жителите му.

Това не е първият разговор между Лъв XIV и Владимир Путин.

Двамата са разговаряли и през юни 2025 г.

Ватиканът продължава да поддържа позицията, че дипломатическите усилия трябва да бъдат насочени към прекратяване на войната и защита на цивилните.

Папата продължава да работи въпреки операцията

Разговорът предизвика допълнително внимание заради здравословното състояние на понтифика.

Лъв XIV се възстановява след хирургическа намеса, свързана с рак на белия дроб.

Според информацията на Ватикана състоянието му се подобрява стабилно и той вече може да изпълнява обичайните си ежедневни задължения.

По време на разговора Путин му е пожелал бързо и пълно възстановяване.

Ще стигне ли помощта до Олешки?

Най-важният въпрос след телефонния разговор остава без отговор.

Ще бъдат ли създадени условия храната и лекарствата действително да достигнат до жителите на града?

Засега е известно единствено, че Кремъл е изразил готовност за сътрудничество.

За хората в Олешки обаче дипломатическите формулировки имат значение само ако бъдат последвани от реални доставки.

Защото зад международните преговори стоят приблизително 1700 души, които продължават да живеят сред последиците от войната.

И 47 деца, за които мирът не е политическа концепция, а възможност да получат храна, лекарства и безопасно бъдеще.