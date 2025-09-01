Паника във вълшебен европейски град!

Земетресение с магнитуд 4 в района на вулканичната калдера Кампи Флегрей, близо до Неапол, съобщи италианският Националния институт по геофизика и вулканология.

Трусът е станал на дълбочина по-малка от един километър, а епицентърът е близо до град Поцуоли.

Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети. Като предпазна мярка местните влакове са спрени.

Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност, съобщава БТА. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com