Опасност в небето на Европа. Три държави нащрек заради мистериозен обект

Истинска въздушна тревога разтърси Балтийския регион, след като неизвестен летящ обект задейства най-високото ниво на предупреждение в части от Литва и принуди хората да потърсят спасение в бомбоубежищата. НАТО незабавно вдигна изтребители, летището в Каунас беше затворено, а военните започнаха издирване на възможни отломки, след като мистериозната цел изчезна от радарите. Напрежението обхвана и съседна Латвия, докато Полша също започна проверка за възможно нарушение на въздушното си пространство. Инцидентът отново изостри опасенията, че войната в Украйна може да прехвърли опасните си последици отвъд границите на НАТО, предаде Ройтерс.

Код червено. Хората получиха заповед да се укрият

Литовските власти наредиха на жителите в северните и централните райони на страната незабавно да потърсят убежище заради засечен неизвестен летящ обект. Армията и Националният център за управление на кризи задействаха „код червено“, а предупреждението остана в сила около час.

Докато хората се укриваха, изтребители от мисията на НАТО за охрана на балтийското въздушно пространство бяха изпратени към района на предполагаемата заплаха. Международното летище в Каунас, втория по големина град в Литва, временно прекрати работа.

Военните следяха движението на неизвестния обект, но в определен момент сигналът му изчезна от радарите. Това наложи да започне издирване на възможни останки от безпилотен апарат.

Мистериозният обект изчезна. Военните търсят отломки

Според литовския кризисен щаб армията проверява района на село Юоджионис в Северна Литва, където е възможно да са паднали отломки от дрон.

Все още не е потвърдено дали обектът действително е бил безпилотен апарат, нито какъв е неговият произход.

Предварителната информация сочи, че неизвестната цел вероятно е навлязла на литовска територия откъм Полша. Това обаче не означава, че е излетяла от полска територия.

Междувременно полската армия съобщи, че също проверява сигнал за възможно нарушение на въздушното пространство от неидентифициран летящ обект. До момента няма потвърждение за подобно нарушение.

Тревогата достигна и Латвия

Напрежението бързо се пренесе и в съседна Латвия. Властите там обявиха въздушна тревога за няколко района по границата с Литва заради „възможна заплаха“.

Латвийските военни първоначално предупредиха населението за потенциална опасност от въздуха, но впоследствие понижиха нивото на тревога до „код жълто“.

След около час властите на двете балтийски държави отмениха предупрежденията. Няма съобщения за пострадали.

Войната приближава границите на НАТО

Инцидентът идва на фона на зачестилите навлизания на безпилотни апарати във въздушното пространство на балтийските държави през последните месеци.

В редица случаи са били засичани украински дронове, които според Киев са били отклонявани от първоначалния си маршрут вследствие на руски системи за радиоелектронно заглушаване.

Подобни инциденти създават сериозни рискове за гражданската авиация и населението, дори когато няма данни за умишлено нападение срещу държава от Алианса. Последната тревога в Литва показа колко бързо един неизвестен обект може да задейства военните механизми за реакция в няколко съседни страни.