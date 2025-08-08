Нови разкрития за срещата Тръмп-Путин

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин може да се проведе още следващата седмица.

Два източника, запознати с преговорите, съобщиха пред Fox News, че срещата се планира още за идния понеделник, като Рим е една от обсъжданите дестинации.

Ако срещата се състои по-късно през седмицата, Рим може да остане възможен вариант, макар че се разглеждат и други държави в Европа и извън нея.

Срещата на върха все още може и да пропадне, тъй като украинският президент Володимир Зеленски е заявил пред САЩ, че няма да отстъпи никаква територия в мирно споразумение с Русия и че само украинският парламент може да вземе такова решение.

Срещата между Путин и Тръмп би била първата им, откакто Тръмп се върна на власт тази година. Тя би била значим етап във войната, която продължава вече три години, макар че няма гаранция подобна среща да доведе до край на сраженията, тъй като Русия и Украйна остават с коренно различни позиции.

Тръмп, изправен по-късно пред репортери в Белия дом, не отговори на въпроси относно евентуалното място на срещата, но когато беше попитан за среща на върха с Путин и Зеленски, каза: „Има много добри изгледи това да се случи.“

Президентът отказа да прогнозира колко близо е до постигане на сделка за прекратяване на сраженията, като заяви: „Преди съм бил разочарован в този случай.“

