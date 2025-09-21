Свят

Нетаняху изригна! Отправи най-лютатата закана

Палестинска държава няма да има, заяви израелският премиер

21 сеп 25 | 22:51
290
Мира Иванова

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че признаването на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия е "огромна награда за тероризма", предаде Ройтерс, цитирана от БТА."И имам още едно съобщение за вас: това няма да се случи. Палестинска държава няма да бъде създадена на запад от река Йордан", заяви израелският премиер.

 

Още една европейска страна призна Държавата Палестина
21 септември | 22:37
230

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ, където идната седмица ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Междувременно израелският президент Ицхак Херцог също каза, че признаването на палестинската държава от Великобритания, Канада и Австралия е лоша новина за тези, желаещи мир между израелци и палестинци, предаде Франс прес.

"Това няма да помогне на нито един палестинец, няма да помогне за освобождаването на нито един заложник и няма по никакъв начин да ни помогне за постигането на споразумение между израелци и палестинци", посочи държавният глава. "Това само ще ободри силите на мрака. Това е тъжен ден, за тези, които искат истински мир."

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. По-късно това направи и Португалия, а утре се очаква примера да последват Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

На този фон Махмуд Мардауи, високопоставен функционер на движението "Хамас", заяви, че признаването от западните страни на палестинската държава е "победа" за правата на палестинците, каза, предаде Франс прес.

"Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права", посочи Мардауи пред АФП, цитиран от БТА.

По-рано днес израелското Външно министерство също се противопостави на "едностранното" признаване на палестинската държава от страна на Великобритания, Канада и Австралия.

Автор Мира Иванова

1 Коментара
kolio
преди 11 минути

Никой не харесва израел

