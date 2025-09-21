Свят

Още една европейска страна призна Държавата Палестина

Очаква се утре това да направи и Франция

21 сеп 25 | 22:37
Мира Иванова

Португалия признава Държавата Палестина, обяви португалският министър на външните работи Пауло Ранжел, цитиран от "Ройтерс".

 

Нетаняху изригна! Отправи най-лютатата закана
21 септември | 22:51
По-рано в неделя Великобритания, Канада и Австралия едновременно признаха Палестина. Очаква се в понеделник примера да последват и Франция и други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.Решението на Лондон, Отава и Канбера предизвика бурни реакции в Израел и бе осъдено както от управляващи, така и от опозиция.

