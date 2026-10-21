Мъск се оказа зад удара по Украйна? Нови разкрития обърнаха версията му

Илон Мъск лично е наредил ограничаването на военната сателитна система „Старшийлд“, от която зависят украинските въоръжени сили. Това разкрива американският вестник „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на представители на властите във Вашингтон и източници, запознати със случая. Информацията влиза в пряко противоречие с предишните обяснения на милиардера, който посочи американското правителство като отговорно за евентуалните ограничения.

Разкритията идват на фона на остър конфликт между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руски петролни рафинерии, съобщава Ройтерс, като уточнява, че засега не може независимо да потвърди информацията.

Мъск прехвърли отговорността, но излезе друга версия

Само преди няколко дни собственикът на „Спейс Екс“ заяви, че отговорността за евентуалното ограничаване на военната разновидност на „Старлинк“ принадлежи на американското правителство. Според обясненията му решенията за използването на системата „Старшийлд“ в крайна сметка се вземат от администрацията във Вашингтон.

Сега обаче „Уолстрийт джърнъл“ представя съвсем различна картина. Според някои от цитираните американски представители именно Мъск самостоятелно е взел решението миналата седмица да бъде ограничена скоростта, с която украинските военни устройства обменят данни през сателитната мрежа.

Изданието твърди, че предприемачът лично е разпоредил промяната, която е изненадала украинското военно командване. Ограниченията са засегнали комуникациите, необходими за изпълнението на бойни задачи с безпилотни летателни апарати.

Това засега остава версия, основана на анонимни източници. Няма независимо потвърждение кой точно е издал първоначалното разпореждане.

Украинските дронове изгубили важни възможности

„Старшийлд“ представлява специализирана военна разновидност на сателитната система „Старлинк“, разработена от компанията „Спейс Екс“. Украинската армия разчита на нея за комуникации и обмен на данни при различни военни операции, включително при използването на дронове.

Според разследването на „Уолстрийт джърнъл“ ограничаването на скоростта на връзката е затруднило както украинските ударни безпилотни апарати, така и дроновете, предназначени за прехващане на руски въздушни цели. Част от тези системи практически са загубили възможността да изпълняват нормално задачите си.

Решението е предизвикало сериозно безпокойство в Киев и объркване сред представители на американската администрация. Украинските власти вече бяха изразили недоволство от внезапното влошаване на работата на сателитната система, което се отразява върху отбранителните им способности.

Ограничението не означава пълно изключване на цялата мрежа „Старлинк“ в Украйна. Става дума за намаляване на възможностите за предаване на данни чрез военната услуга, използвана от определени украински системи.

Мъск и Тръмп разговаряли за ограниченията

Особено интересна подробност в разследването са контактите между Илон Мъск и американския президент Доналд Тръмп около спорното решение.

Според „Уолстрийт джърнъл“ двамата са обсъждали ограниченията на сателитната система още преди предприемането на мярката. Последвал е и нов телефонен разговор, след като информацията за забавянето е станала публично известна.

През последната седмица Мъск и Тръмп открито изразиха недоволство от подновените украински нападения срещу руски петролни рафинерии. Американският президент обвинява тези атаки, че допринасят за високите цени на енергоносителите на международните пазари.

Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руската петролна инфраструктура. Той отправи и остри критики срещу украинския президент Володимир Зеленски, като призова Украйна да постигне споразумение за прекратяване на войната.

Наличието на разговори между Мъск и Тръмп обаче само по себе си не установява кой е наредил ограничаването на „Старшийлд“.

Тръмп отрече, Мъск посочи правителството

В петък американският президент публично отхвърли твърденията, че той или Илон Мъск са отговорни за проблемите с украинския достъп до военната сателитна услуга. Тръмп заяви, че не смята нито себе си, нито предприемача за виновни за забавянето, което е засегнало украинските военни операции.

Мъск от своя страна насочи вниманието към правомощията на американската администрация и заяви, че използването на „Старшийлд“ в крайна сметка зависи от президента на САЩ.

Новата публикация на „Уолстрийт джърнъл“ оспорва именно тази версия. Според източниците на вестника собственикът на „Спейс Екс“ не просто е участвал в обсъжданията, а е взел непосредственото решение за техническото ограничение.

Към момента нито Мъск, нито „Спейс Екс“, нито Белият дом са предоставили отговор на запитванията на Ройтерс във връзка с новите разкрития.

Скандалът избухна след ударите по руските рафинерии

Спорът за „Старшийлд“ се развива в момент на сериозно напрежение между Вашингтон и Киев. Американската администрация настоява за прекратяване на украинските атаки срещу руски енергийни съоръжения, докато Зеленски продължава да защитава правото на Украйна да нанася удари по цели, свързани с военните възможности на Русия.

Междувременно Тръмп облекчи част от ограниченията върху руския енергиен сектор и постигна договореност за доставки на руски дизел на американския пазар. Решението е свързано с усилията на Вашингтон да ограничи високите цени на горивата преди междинните избори през ноември.

Вчера американският президент отново призова Украйна да приеме споразумение за прекратяване на войната с Русия. Призивът последва поредицата от разногласия със Зеленски, включително около военните доставки, разузнавателната информация и работата на „Старшийлд“.