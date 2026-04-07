Ключова новина за върховния лидер на Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в безсъзнание и се лекува от "тежко" заболяване в град Кум, южно от Техеран, съобщи вестник The Times. Данните от разузнаването на САЩ и Израел, предоставени на лидерите от Персийския залив.

"Моджтаба Хаменей се лекува в Кум, той в тежко състояние и не е в състояние да участва в каквото и да е вземане на решения от страна на режима", се посочва в дипломатическа бележка, базирана на американско-израелски разузнавателни данни и споделена с техните съюзници от Персийския залив.

Това е първият път, когато доклад разкрива публично местонахождението на Хаменей от началото на войната, когато се смяташе, че е бил ранен при началните удари на 28 февруари.

Документът разкрива също така подготовката за погребението на баща му и бивш върховен лидер Али Хаменей в Кум, след като той бе убит при началните удари.

