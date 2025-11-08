Драма със самолета на германския външен министър. Спешни действия

Предприеха сшени действия заради драма със самолет.

Наложи се министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул спешно да промени организацията на пътуването си за Колумбия за среща между представители на ЕС и на страни от Латинска Америка заради повреда на предвидения за тази негова визита правителствен самолет, предава Spiegel .



Предполагаше се, че Вадефул ще пътува до Колумбия в събота, за да участва в срещата на върха на ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), след което ще замине на работно посещение в Боливия за встъпването в длъжност на новия президент.



След това германският външен министър трябваше да пътува до Канада, за да участва в среща на външните министри на страните от Г-7.



В петък вечерта обаче, поне за част от германската делегация, пътуването беше отменено поради неизправност в правителствения самолет.



Вадефул вероятно ще се опита да лети до Колумбия с граждански самолет. Ще го придружи по-малък правителствен самолет, което ще осигури допълнителна защита за министъра.



За момента не е известно дали германският външен министър в крайна сметка ще успее да осъществи тези планове.



Поради неизправности в правителствените самолети в миналото, германският канцлер и членовете на неговия кабинет многократно са били принуждавани да променят плановете си за пътуване.



През 2023 г. Германия дори реши бързо да изведе от експлоатация самолета A340 за правителствени полети, поради честите му повреди.

